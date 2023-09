Amiral Gestion recrute un gérant privé

Mickaël Tymen, 30 ans, est diplômé d'un Master II de Gestion de Patrimoine à l'IAE Gustave Eiffel de l'Université Paris-Est Créteil et titulaire de la Certification IPCE (Ingénieur Patrimonial du Chef d'Entreprise) de l'AUREP à Clermont-Ferrand. Avant de rejoindre Amiral Gestion, il a passé 9 ans au Crédit Agricole Ile-de-France, au sein duquel il a notamment œuvré à la Banque des Dirigeants.

(AOF) - Amiral Gestion a annoncé le renforcement de son équipe de gestion privée avec l'arrivée de Mickaël Tymen au poste de gérant privé. Initiée en 2008 et sous la responsabilité de David Poulet, associé historique de la société de gestion, l’activité de gestion privée représente un des pôles de développement stratégique pour Amiral Gestion avec près de 550 millions d'euros d’encours gérés en mandats de gestion personnalisés et SICAV dédiées.

