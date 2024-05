Amiral Gestion lève plus de 110 millions d’euros pour son fonds dette d’infrastructures non cotée

Amiral Gestion a levé plus de 110 millions d’euros lors du premier closing du fonds Amiral Climate Solution (ACS) Debt Fund I. Cette stratégie de dette d’infrastructures non cotée réunit un groupe d’investisseurs institutionnels de premier rang. La taille cible attendue du fonds ACS Debt Fund I est de 350 millions d’euros.

Pour sa seconde période de souscription, la société de gestion va, en plus de poursuivre la commercialisation auprès de la clientèle institutionnelle, ouvrir la stratégie aux clients privés. Il leur sera possible d’investir au travers d’un fonds nourricier pour un minimum de souscription de 100.000 euros.

Amiral Climate Solutions Debt Fund I propose une stratégie de dette bridge non cotée visant à financer le déploiement d’actifs de production d'énergies renouvelables et de toute infrastructure permettant de réduire les émissions de CO2 sur l’ensemble des segments de l'économie. Le fonds est classé article 9 du règlement SFDR avec une part majoritaire des investissements alignée à la taxonomie européenne.

Cette stratégie est portée par Benoît Forgues et Jérôme Percepied qui bénéficient de quinze ans d’expérience en moyenne, dont dix en commun, dans les métiers de l’investissement et du financement d’infrastructures vertes.

L’équipe de gestion est accompagnée par un senior advisor, Christian Egal, qui apporte ses 35 années d’expérience dans le développement d’infrastructures énergétiques en France et en Europe à des postes de direction générale chez EDF Energies Renouvelables et plus récemment Voltalia et Qair.

L’équipe, qui a déjà réalisé plusieurs opérations dans le fonds, sera renforcée dans les prochaines semaines par l’arrivée d’un gérant d’investissements.