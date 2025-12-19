Amicus augmente après l'accord de rachat de BioMarin pour 4,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 décembre - ** Les actions d'Amicus Therapeutics
FOLD.O augmentent de 30 % à 14,16 $ avant la mise sur le marché
** BioMarin Pharmaceutical BMRN.O achètera FOLD dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur d'environ 4,8 milliards de dollars
** BMRN paiera 14,50 $ par action pour FOLD, soit une prime de 33,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** BMRN obtient l'accès aux traitements de FOLD pour les troubles génétiques que sont la maladie de Fabry et la maladie de Pompe
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de FOLD ont augmenté de 15,6 % depuis le début de l'année
