Amicus augmente après l'accord de rachat de BioMarin pour 4,8 milliards de dollars

19 décembre - ** Les actions d'Amicus Therapeutics

FOLD.O augmentent de 30 % à 14,16 $ avant la mise sur le marché

** BioMarin Pharmaceutical BMRN.O achètera FOLD dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur d'environ 4,8 milliards de dollars

** BMRN paiera 14,50 $ par action pour FOLD, soit une prime de 33,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BMRN obtient l'accès aux traitements de FOLD pour les troubles génétiques que sont la maladie de Fabry et la maladie de Pompe

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de FOLD ont augmenté de 15,6 % depuis le début de l'année