Amgen vendra son médicament contre le cholestérol avec un rabais de 60 % aux patients américains qui paient en espèces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le médicament coûtera 239 dollars par mois via le portail

*

Cette mesure fait suite à l'avertissement de Trump en juillet

*

Les laboratoires pharmaceutiques sous pression pour s'aligner sur les prix plus bas pratiqués dans d'autres pays

(Ajoute le contexte de l'assurance, paragraphe 2, le commentaire d'expert sur les prix des médicaments, paragraphe 5, le prix des actions, paragraphe 10) par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a lancé lundi la vente directe aux consommateurs américains de son médicament anti-cholestérol Repatha à un prix réduit, devenant ainsi la dernière société pharmaceutique à répondre à la pression politique américaine pour réduire les prix des médicaments.

Le prix de 239 dollars par mois est inférieur de près de 60 % au prix courant du Repatha, mais il n'est pas disponible pour les personnes bénéficiant d'une assurance maladie. Amgen indique sur son site web que 98 % des patients américains bénéficiant d'une assurance commerciale sont couverts par le médicament, avec une participation mensuelle aussi faible que 15 dollars.

Peu de personnes aux États-Unis paient en liquide les médicaments prescrits. La plupart d'entre eux ont une assurance - commerciale ou publique, comme Medicare - qui leur facture un ticket modérateur fixe ou un pourcentage du coût du médicament. Les assureurs bénéficient généralement de remises confidentielles ou de rabais directement auprès des fabricants de médicaments, ce qui leur permet d'obtenir des prix bien inférieurs à ceux de la liste.

Pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie, les fabricants de médicaments, dont Amgen, proposent des programmes de médicaments gratuits ou à prix réduit.

"Il y a des problèmes avec le marché de l'assurance et la capacité des gens à s'y retrouver, mais rendre les médicaments de marque disponibles par le biais d'une voie directe au consommateur à un prix de marque ne va pas rendre ces médicaments accessibles, sauf à un nombre infime de personnes qui peuvent se permettre de payer les prix au comptant", a déclaré Aaron Kesselheim, professeur à l'école de médecine de Harvard.

Le Repatha, administré par injection, a généré des ventes de 2,2 milliards de dollars l'année dernière.

Pour maîtriser les coûts des médicaments onéreux, les régimes d'assurance peuvent exiger des médecins qu'ils demandent une autorisation pour une nouvelle prescription ou qu'ils essaient d'abord des médicaments plus anciens. Les personnes qui achètent leurs médicaments par l'intermédiaire du nouveau portail baptisé AmgenNow ne seront pas soumises à ces exigences, a déclaré Amgen.

Amgen a été l'une des 17 grandes entreprises pharmaceutiques à recevoir une lettre du président Donald Trump en juillet, leur demandant de facturer aux patients américains le même prix que celui payé dans d'autres pays à revenu élevé, de créer des canaux de vente directe aux consommateurs et d'augmenter les investissements aux États-Unis. Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque à ceux qui ne se conformeraient pas à cette exigence.

Amgen a déclaré que son nouveau prix au comptant pour Repatha correspondait au prix le plus bas qu'elle reçoit actuellement dans un pays économiquement développé.

Les actions d'Amgen étaient en baisse d'environ 1,5 % lundi.

La semaine dernière, Pfizer a accepté de réduire les prix des médicaments sur ordonnance pour le programme gouvernemental Medicaid, qui couvre les personnes à faible revenu, afin de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués à l'étranger, et a déclaré qu'il lancerait des ventes directes aux consommateurs pour une poignée de ses médicaments.

Pfizer a également déclaré qu'elle offrirait le prix de la nation la plus favorisée pour les nouveaux médicaments lancés aux États-Unis, et Donald Trump a indiqué que d'autres fabricants de médicaments suivraient cet exemple.

L'administration Trump a indiqué qu'elle prévoyait de lancer, probablement au début de l'année prochaine, un site web appelé TrumpRx qui aidera les consommateurs à rechercher un médicament pour voir s'ils peuvent l'acheter directement auprès de son fabricant. Amgen a déclaré que son portail serait accessible via TrumpRx.

Le fabricant de Thousand Oaks, en Californie, a déclaré qu'il avait l'intention d'ajouter ultérieurement d'autres médicaments à AmgenNow.

Par ailleurs, le programme d'épargne sur ordonnance GoodRx

GDRX.O a déclaré lundi qu'il avait collaboré avec Amgen pour offrir le Repatha au prix de 239 dollars par l'intermédiaire de sa plateforme dans plus de 70 000 pharmacies aux États-Unis.

Le Repatha cible la PCSK9, une protéine qui maintient le "mauvais" cholestérol LDL dans le sang, et aide les personnes qui ne bénéficient pas des anciennes statines, qui bloquent la production de cholestérol LDL par le foie.

La semaine dernière, Amgen a déclaré qu'une vaste étude avait révélé que le Repatha, qui a été approuvé par les autorités de réglementation en 2015, réduisait le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, y compris le décès, chez les personnes n'ayant pas d'antécédents de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.