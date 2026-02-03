 Aller au contenu principal
Amgen en baisse avec des résultats attendus après la cloche
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions d'Amgen AMGN.O ont baissé de 0,8 % à 342 dollars avant les résultats du quatrième trimestre attendus après la clôture de la bourse ** Les actions des fabricants de médicaments contre l'obésité ont baissé mardi après que Novo Nordisk NOVOb.CO ait prévu une baisse des ventes plus forte que prévu pour 2026

** Le BPA ajusté du T4 est attendu à 4,73 $ sur une augmentation de 4,2% des revenus à 9,47 milliards de dollars, selon les données du LSEG, contre un BPA de 4,73 $ pour les résultats de l'année précédente

** Le fabricant de médicaments a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, la dernière erreur remontant au T2 2024 ** Sur les 35 analystes qui couvrent Amgen Inc, la répartition des recommandations est de 17 "achat fort" ou "achat", 15 "maintien" et 3 "vente" ou "vente forte" ** L'objectif de prix médian de 335 $ est en hausse par rapport aux 327,50 $ d'il y a un mois ** L'action AMGN a progressé de 4,2 % depuis le début de l'année, contre 1,7 % pour l'indice Dow Industrials .DJI .

