Amgen: BPA en augmentation de 13% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Amgen publie, au titre des trois derniers mois de 2024, un BPA ajusté en augmentation de 13% à 5,31 dollars, avec une marge d'exploitation non-GAAP en recul de 0,4 point à 46,3% mais des revenus en croissance de 11% à 9,1 milliards de dollars.



Ses ventes de produits ont augmenté de 11%, avec une croissance des volumes de 14%, dix produits ayant enregistré des croissances de revenus d'au moins 10%, parmi lesquels Repatha, Blincyto, Tezspire, Evenity et Tavneos.



Affichant un BPA ajusté de 19,84 dollars et des revenus de 33,4 milliards pour l'ensemble de 2024, le groupe de santé s'attend à des fourchettes-cibles respectives entre 20 et 21,20 dollars et entre 34,3 et 35,7 milliards en 2025.





Valeurs associées AMGEN 289,02 USD NASDAQ +0,05%