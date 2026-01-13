Amgen annonce des données sur son médicament contre l'obésité MariTide lors d'une conférence sur les soins de santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Erman et Deena Beasley

Le responsable de la recherche d'Amgen AMGN.O a déclaré que la société est très confiante dans son médicament expérimental contre l'obésité MariTide, alors qu'elle se prépare à dévoiler lundi les résultats d'une extension d'essai à mi-parcours conçue pour montrer si le médicament aide les gens à maintenir leur perte de poids.

La société annoncera les derniers résultats - ainsi que les résultats d'un essai de phase 2 de l'injection mensuelle chez les patients diabétiques - lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare à San Francisco.

"D'autres acteurs réclament le développement de médicaments à dose unique ou moins fréquente, et nous sommes clairement en tête dans ce domaine", a déclaré Jay Bradner, directeur de la recherche et du développement d'Amgen, à Reuters, lundi.

Amgen a déclaré en juin que MariTide avait aidé des patients obèses ou en surpoids à perdre jusqu'à 20 % de leur poids corporel dans le cadre de l'étude de phase 2 de 52 semaines. La plupart des patients ont toutefois souffert d'effets secondaires gastro-intestinaux, tels que des vomissements, et la société a déclaré que les futurs essais commenceraient avec une dose beaucoup plus faible qui augmenterait avec le temps.

Dans la deuxième partie de l'étude de phase 2, destinée à évaluer le potentiel du médicament en tant que traitement d'entretien, les patients ayant perdu au moins 15 % de leur poids ont été randomisés à nouveau pour recevoir différentes doses de MariTide ou un placebo pendant 52 semaines supplémentaires.

"Nous considérons le traitement d'entretien comme le principal facteur d'évaluation du MariTide", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, dans une note récente.

Le médicament d'Amgen est administré sous forme d'injection mensuelle, mais il est également testé sous forme de dose trimestrielle. Les médicaments populaires actuels pour la perte de poids, tels que Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , sont des injections hebdomadaires.

Wegovy cible les récepteurs de l'hormone réduisant l'appétit et la glycémie connue sous le nom de GLP-1, tandis que Zepbound stimule le GLP-1 et une deuxième hormone intestinale appelée GIP.

Le MariTide d'Amgen adopte une approche différente. Il s'agit d'un anticorps lié à une paire de peptides qui active le récepteur GLP-1 tout en bloquant simultanément le récepteur GIP.

Amgen mène actuellement plusieurs essais de phase 3 sur le MariTide, dont une étude de 72 semaines testant trois doses différentes chez des adultes obèses ou en surpoids.