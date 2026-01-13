Amgen affirme que MariTide a aidé les patients de l'étude à maintenir leur perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

MariTide aide à maintenir la perte de poids dans un essai de phase intermédiaire

*

Selon Amgen, le MariTide a été bien toléré au cours de la deuxième année de traitement

*

Dans un essai sur le diabète, MariTide a réduit la glycémie et le poids

(Refonte pour se concentrer sur les données de maintien, ajout du paragraphe 8 du commentaire de l'analyste et des paragraphes 3 et 13 du commentaire de l'entreprise) par Michael Erman et Deena Beasley

Une étude de prolongation du MariTide, médicament expérimental d'Amgen contre l'obésité, a montré qu'il aidait les patients à maintenir leur perte de poids lorsqu'il était administré à une dose plus faible ou moins fréquemment, a déclaré la société lundi.

Ces résultats ont été annoncés par le directeur général Bob Bradway lors d'une présentation à la J.P. Morgan Healthcare Conference à San Francisco.

Le médicament d'Amgen est administré sous forme d'injection mensuelle, mais il est également testé sous forme de dose trimestrielle. La société a déclaré qu'il pourrait constituer une alternative intéressante aux médicaments amaigrissants populaires actuels tels que Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , qui sont injectés une fois par semaine.

Amgen a déclaré en juin que MariTide avait aidé des patients obèses ou en surpoids à perdre jusqu'à 20 % de leur poids corporel lors de l'étude de phase 2 de 52 semaines. La plupart des patients ont toutefois souffert d'effets secondaires gastro-intestinaux, tels que des vomissements, et la société a déclaré que les futurs essais commenceraient avec une dose beaucoup plus faible qui serait augmentée au fil du temps.

Dans la deuxième partie de l'étude de phase 2, destinée à évaluer le potentiel du médicament en tant que traitement d'entretien, les patients ayant perdu au moins 15 % de leur poids ont été randomisés à nouveau pour recevoir différentes doses de MariTide ou un placebo pendant 52 semaines supplémentaires.

Amgen a déclaré qu'une "grande majorité" des patients ayant reçu une dose mensuelle plus faible ou une dose trimestrielle du médicament ont maintenu la perte de poids obtenue lors de la première partie de l'étude.

La société a également déclaré que la deuxième année de traitement par MariTide a été très bien tolérée, y compris à des doses trimestrielles, avec une faible incidence de nausées et de vomissements, et qu'aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.

"Bien que ces données descriptives semblent prometteuses, nous attendons des résultats plus détaillés pour plus de clarté", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, dans une note de recherche.

Amgen a également déclaré qu'une étude de 24 semaines portant sur l'administration mensuelle de MariTide à des diabétiques de type 2 en surpoids ou obèses a montré une réduction solide et cliniquement significative de l'HbA1c, une mesure du taux de sucre dans le sang, et du poids.

"D'autres acteurs réclament la mise au point de médicaments à dose unique ou moins fréquente, et nous sommes clairement en tête dans ce domaine", a déclaré lundi Jay Bradner, directeur de la recherche et du développement d'Amgen.

Wegovy cible les récepteurs de l'hormone réduisant l'appétit et le taux de sucre dans le sang connue sous le nom de GLP-1, tandis que Zepbound stimule le GLP-1 et une deuxième hormone intestinale appelée GIP.

Le MariTide d'Amgen adopte une approche différente. Il s'agit d'un anticorps lié à une paire de peptides qui active le récepteur du GLP-1 tout en bloquant simultanément le récepteur du GIP.

Amgen a déclaré que six études mondiales de phase 3 sur le MariTide sont actuellement en cours dans le domaine de l'obésité et des affections connexes, y compris les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil.