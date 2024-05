AMG : Record de volume traité 137 Kt T1 2024

Luc Gerard Nyafe, Président Directeur Général a déclaré



« Nous anticipons que 2024 sera une année clé dans le développement de notre Groupe. Les bonnes performances du premier trimestre sont très encourageantes, la poursuite des projets de développement et le maintien des initiatives de restructuration et de réorganisation menées durant les dernières années devraient porter leurs fruits en 2024.

En Guyane Française, la mine de Dieu Merci a poursuivi de façon continue son amélioration opérationnelle entamée en 2023.

Au Maroc, nous sommes fiers de la très prochaine mise en service du nouveau puits d'Ighram Aousser sur le site de Tighza, qui est le plus profond en Afrique du Nord. Ce nouveau site de production permettra d’atteindre de nouveaux paliers de croissance dans les années à venir.

Au Pérou, notre nouvelle équipe dirigeante s’attèle à redresser l'activité ainsi que les performances opérationnelles.

Je suis convaincu que notre Groupe peut réaliser en 2024 une nouvelle augmentation de ses revenus et continuer à améliorer ses performances financières. »



Au Maroc : "Croissance continue"

Au Pérou : "Progrès significatifs "

En Guyane française : "Progression et amélioration constante"