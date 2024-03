AMG - La Compagnie Minière de Touissit publie son chiffre d'affaires 2023

• Mise en évidence des ressources mesurées et indiquées dans le cadre des travaux de valorisation du patrimoine minier du site de Tighza.



• Poursuite de la correction du cours du Zinc après un plus haut en 2022 et tendance baissière du cours du Plomb.



• Hausse de 7,5% du cours de l’Argent par rapport à 2022.



• Chiffre d’affaires trimestriel en retrait de 26% au T4, mais stable au titre de l’année 2023, malgré une augmentation de la production de 4% due essentiellement à la correction des cours du Zinc de 24% courant la période.



• Maintien des efforts d’investissement en ligne avec la stratégie de développement