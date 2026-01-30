AmEx prévoit un bénéfice optimiste pour 2026 grâce aux dépenses constantes des clients aisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Express a annoncé vendredi un bénéfice annuel largement supérieur aux attentes de Wall Street, soulignant la résistance des dépenses de la clientèle aisée du géant des cartes de crédit dans un contexte d'incertitude économique plus large.

La société AXP.N prévoit un bénéfice par action pour 2026 compris entre 17,30 et 17,90 dollars. Le milieu de la fourchette est supérieur à la projection moyenne des analystes de 17,41 $ par action, selon les estimations compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 9 % à 10 %, alors que les analystes tablaient sur une croissance d'environ 9 %.

Les analystes ont déclaré que l'accent mis par AmEx sur le segment haut de gamme protège la société d'un ralentissement plus large des dépenses et contribue à une croissance solide.

"Comme le démontrent nos résultats, nos investissements portent leurs fruits, entraînant une augmentation de la demande, de l'engagement et de la fidélité des clients", a déclaré le directeur général Stephen Squeri dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires facturé, qui mesure les dépenses effectuées avec les cartes AmEx, a augmenté de 9 % pour atteindre 445,1 milliards de dollars au quatrième trimestre.

En décembre, la société a fait état d'une croissance de 9 % des dépenses de consommation au détail aux États-Unis pendant la semaine clé de Thanksgiving, alors qu'un rapport d'Adobe Analytics faisait état d'une hausse de 7,7 % pour l'ensemble des dépenses.

Les actions de la société de cartes de crédit ont gagné 24,7 % en 2025, surpassant la hausse de 11 % de ses rivales Visa

V.N et de 8,4 % de Mastercard MA.N .

Le bénéfice d'American Express s'est élevé à 3,53 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 3,04 dollars par action enregistrés un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % pour atteindre 18,98 milliards de dollars.

Les investisseurs s'intéressent à la manière dont AmEx va gérer un éventuel plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit, proposé par le président américain Donald Trump pour répondre aux problèmes d'accessibilité financière.

Les organismes du secteur bancaire et des cartes de crédit se sont vivement opposés à cette proposition, arguant qu'elle limiterait l'accès au crédit pour les Américains ordinaires.

Bien que les analystes aient déclaré que une telle mesure nécessiterait une législation et a peu de chances d'être adoptée, la proposition a pesé sur les valeurs financières et les a fait dégringoler au début du mois.