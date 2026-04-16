AmEx achète Hyper, soutenu par Altman, pour développer des outils de gestion des dépenses alimentés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de la carte de crédit American Express AXP.N a annoncé jeudi qu'il allait acheter Hyper, une start-up de gestion des dépenses axée sur l'intelligence artificielle et soutenue par le directeur général d'OpenAI, Sam Altman.

L'accord souligne la course des grandes entreprises financières pour intégrer l'IA dans les logiciels d'entreprise, en particulier dans des domaines tels que la gestion des dépenses, où le travail manuel, les contrôles de conformité et les approbations répétitives peuvent être automatisés.

Dans une lettre adressée aux actionnaires le mois dernier, le directeur général d'AmEx, Stephen Squeri, a déclaré que l'IA créait un "changement structurel" dans la manière dont les entreprises fonctionnent.

L'achat pourrait renforcer les efforts d'AmEx pour offrir davantage d'outils d'automatisation aux clients commerciaux et lui permettre de bien se positionner sur le marché des dépenses des entreprises. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Fondée en 2022, Hyper développe des agents d'intelligence artificielle capables de catégoriser les dépenses, de classer les rapports, de les comparer aux budgets et aux politiques de l'entreprise et d'envoyer des rappels de soumission.

La société présente Altman comme un investisseur. Elle s'est associée à AmEx en 2024 pour lancer une carte de crédit. AmEx a déclaré que le dernier accord devrait être conclu au cours du deuxième trimestre de 2026.

AmEx, qui cherche à renforcer sa présence dans l'espace commercial, a lancé une nouvelle carte de crédit commerciale le mois dernier, avec des récompenses en cashback et d'autres avantages pour une cotisation annuelle de 295 $. Elle prévoit également de lancer une autre carte dans le courant de l'année.