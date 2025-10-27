American Water renforce sa présence aux États-Unis grâce à l'acquisition d'Essential Utilities

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Water Works AWK.N a accepté lundi de racheter Essential Utilities WTRG.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, pour créer une société combinée d'une valeur de 63 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi sa position de première société de distribution d'eau réglementée du pays.

La nouvelle société desservira 4,7 millions de branchements dans 17 États, avec l'entrée d'American Water au Texas, en Caroline du Nord et dans l'Ohio et le renforcement de sa présence dans le New Jersey, la Pennsylvanie et l'Illinois.

L'accord élargit également sa capacité de service en ajoutant 227 usines de traitement de l'eau et des eaux usées d'Essential à son réseau existant de 790 installations.

En vertu de l'accord, les actionnaires d'Essential recevront 0,305 action d'American Water pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui représente une offre de 43,18 dollars par action et une prime de près de 5 % par rapport à la dernière clôture d'Essential.

Les actions d'Essential ont augmenté de 3,4 % dans les transactions de pré-marché lundi.

Selon les calculs de Reuters, la valeur des capitaux propres de l'opération s'élève à plus de 12 milliards de dollars.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2027, ce qui laisse présager un processus d'approbation potentiellement long impliquant des commissions de services publics et d'autres organismes.

"En unissant ses forces à celles d'Essential, l'entreprise combinée bénéficiera d'une plus grande échelle et d'une meilleure efficacité opérationnelle, ce qui permettra de poursuivre les investissements dans nos infrastructures essentielles", a déclaré le directeur général d'American Water, John Griffith, qui dirigera l'entreprise combinée.

Dans le même temps, American Water a déclaré qu'elle prévoyait d'examiner des alternatives stratégiques pour ses activités autres que celles liées à l'eau et aux eaux usées, une fois l'opération conclue.

La fusion augmentera le bénéfice par action d'American Water au cours de la première année suivant la conclusion de l'opération. American Water prévoit de maintenir ses prévisions de croissance du bénéfice par action à long terme entre 7 % et 9 %.

Christopher Franklin, directeur général d'Essential Utilities, sera vice-président exécutif du conseil d'administration.

Les actionnaires d'American Water détiendront environ 69 % de la société issue de la fusion et les actionnaires d'Essential le reste sur une base entièrement diluée.