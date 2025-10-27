 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 217,41
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Water renforce sa présence aux États-Unis grâce à l'acquisition d'Essential Utilities
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3)

American Water Works AWK.N a accepté lundi de racheter Essential Utilities WTRG.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, pour créer une société combinée d'une valeur de 63 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi sa position de première société de distribution d'eau réglementée du pays.

La nouvelle société desservira 4,7 millions de branchements dans 17 États, avec l'entrée d'American Water au Texas, en Caroline du Nord et dans l'Ohio et le renforcement de sa présence dans le New Jersey, la Pennsylvanie et l'Illinois.

L'accord élargit également sa capacité de service en ajoutant 227 usines de traitement de l'eau et des eaux usées d'Essential à son réseau existant de 790 installations.

En vertu de l'accord, les actionnaires d'Essential recevront 0,305 action d'American Water pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui représente une offre de 43,18 dollars par action et une prime de près de 5 % par rapport à la dernière clôture d'Essential.

Les actions d'Essential ont augmenté de 3,4 % dans les transactions de pré-marché lundi.

Selon les calculs de Reuters, la valeur des capitaux propres de l'opération s'élève à plus de 12 milliards de dollars.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2027, ce qui laisse présager un processus d'approbation potentiellement long impliquant des commissions de services publics et d'autres organismes.

"En unissant ses forces à celles d'Essential, l'entreprise combinée bénéficiera d'une plus grande échelle et d'une meilleure efficacité opérationnelle, ce qui permettra de poursuivre les investissements dans nos infrastructures essentielles", a déclaré le directeur général d'American Water, John Griffith, qui dirigera l'entreprise combinée.

Dans le même temps, American Water a déclaré qu'elle prévoyait d'examiner des alternatives stratégiques pour ses activités autres que celles liées à l'eau et aux eaux usées, une fois l'opération conclue.

La fusion augmentera le bénéfice par action d'American Water au cours de la première année suivant la conclusion de l'opération. American Water prévoit de maintenir ses prévisions de croissance du bénéfice par action à long terme entre 7 % et 9 %.

Christopher Franklin, directeur général d'Essential Utilities, sera vice-président exécutif du conseil d'administration.

Les actionnaires d'American Water détiendront environ 69 % de la société issue de la fusion et les actionnaires d'Essential le reste sur une base entièrement diluée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMER WTR WORKS
141,590 USD NYSE 0,00%
ESSENTIAL UTIL
41,215 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Cancer de la prostate: GSK passe un accord avec la société française Syndivia
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.10.2025 13:53 

    Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi un accord avec la société de biotechnologie française Syndivia "pour développer et commercialiser" un médicament contre le cancer de la prostate. Ce conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ... Lire la suite

  • Photomontage réalisé le 30 juin 2025 du Premier ministre canadien Mark Carney et du président américain Donald Trump ( AFP / Dave Chan )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 27.10.2025 13:48 

    Arcboutée sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, en juin 2024, à Pyongyang ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )
    Activité militaire, économie, diplomatie : comment Russie et Corée du nord resserrent les rangs
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.10.2025 13:46 

    La ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Choe Son Hui, est en visite lundi à Moscou, où elle doit être reçue par le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin. Voici les principaux axes et illustrations récentes de ce rapprochement militaire, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.10.2025 13:46 

    (Actualisé avec Cadence Bank, Huntington Bancshares; cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79% pour le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank