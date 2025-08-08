American Integrity Insurance Group Inc devrait afficher un bénéfice de 1,57 $ par action

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N AII devrait publier ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Tampa en Floride devrait déclarer des revenus de 66,667 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 5 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour American Integrity Insurance Group Inc est un bénéfice de 1,57 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", 2 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs de l'assurance dommages est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour American Integrity Insurance Group Inc est de 20,00 $, soit environ 12,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 17,57 $

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 20:54 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.