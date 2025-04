American Express solide au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nos performances dans des domaines clés, notamment les dépenses des titulaires de cartes, la fidélisation de la clientèle, la demande pour nos produits premium et la performance en matière de crédit, sont restées solides pour l'ensemble de notre clientèle, comparables, voire supérieures, à celles de 2024", a déclaré Stephen Squeri, DG du groupe new-yorkais.

Les provisions pour pertes de crédit se sont élevées à 1,2 milliard de dollars contre 1,3 milliard un an plus tôt.

(AOF) - American Express, dont le titre bondit de 4% en avant-Bourse, a fait état au premier trimestre d'un bénéfice par action de 3,64 dollars contre 3,45 attendus. Les revenus sur la période ont augmenté de 16,97 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. L’émetteur de cartes de crédit maintient ses prévisions annuelles, à savoir une croissance de son chiffre d'affaires de 8 à 10% en 2025 et un bpa allant de 15 à 15,50 dollars.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.