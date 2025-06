American Express: refonte en vue pour la carte Platinum information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - American Express a annoncé lundi prévoir une refonte 'majeure' de son offre de carte Platinum destinée aux particuliers et aux professionnels aux Etats-Unis.



Dans un communiqué, le groupe de services financiers qualifie le projet de 'plus gros investissement jamais réalisé' dans la modernisation d'un de ses produits.



'Nous allons faire passer ces cartes à un tout autre niveau, tant en matière de voyages, de gastronomie que de style de vie', a assuré Howard Grosfield, le président de la division de services aux consommateurs américains chez Amex.



Lancée il y a plus de 40 ans, la carte premium - positionnée comme la plus prestigieuse du spécialiste du paiement avec sa cotisation annuelle de 695 dollars - donne notamment accès à plus de 1550 salons situés dans plus de 500 aéroports internationaux.



A ce titre, American Express dit prévoit l'ouverture de trois nouveaux salons Centurion au cours de l'année à venir: à Newark (New Jersey), Salt Lake City (Utah) et Tokyo (Japon).



La carte permet aussi des réservations prioritaires dans plus de 20.000 restaurants répartis dans 30 pays.



Ces avantages semblent particulièrement séduire les populations les plus jeunes, à savoir les 'Millennials' et la 'Génération Z', qui ont représenté 35% des dépenses de consommation faites aux Etats-Unis au dernier trimestre.



American Express promet de dévoiler de nouvelles annonces cet automne, avec des avantages encore plus poussés et un design lui aussi réimaginé.





