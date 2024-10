Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Express: prévisions annuelles de BPA rehaussées information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, American Express indique relever à nouveau sa fourchette-cible de BPA pour l'ensemble de 2024, à entre 13,75 et 14,05 dollars au lieu de 13,30 à 13,80 dollars, pour une croissance des revenus attendue aux environs de 9%.



Sur son troisième trimestre, le groupe de solutions de paiement a engrangé un BPA en hausse de 6% à 3,49 dollars, pour des revenus nets de dépenses d'intérêt en progression de 8% à plus de 16,6 milliards de dollars, un record pour un 10ème trimestre de suite.



'Nous continuons d'attirer un grand nombre de nouveaux membres de cartes premium, avec 3,3 millions de nouvelles cartes acquises, tout en maintenant des taux de rétention élevés, une excellente performance de crédit et des dépenses disciplinées', explique-t-il.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS 285,80 USD NYSE +1,47%