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American Express poursuit son expansion au Canada
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 10:47

American Express annonce l'expansion de l'acceptation de ses Cartes auprès de trois chaînes de restaurants canadiennes bien connues : Chuck's Roadhouse, Smoke's Poutinerie et Mandy's Salads.

Les repas sont l'un des principaux centres d'intérêt des titulaires de Carte Amex. En 2025, ils ont dépensé en moyenne 3 000 $ CAN en repas et effectué en moyenne plus de 75 achats dans cette catégorie.

Les Cartes American Express sont acceptées dans des millions d'endroits au Canada, y compris dans de nombreux restaurants.

Depuis 2021, le nombre d'établissements qui acceptent les Cartes Amex au Canada a augmenté de plus de 1,5 fois.

" Nous nous engageons à assurer que nos titulaires de Carte puissent utiliser leur Carte Amex n'importe où ils vivent, travaillent et voyagent ", a déclaré Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale des services aux marchands, American Express Canada.

" En accueillant ces restaurants populaires et ces établissements de restauration dans notre réseau, nous donnons aux titulaires de Carte plus de choix et de flexibilité que jamais. "

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