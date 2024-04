Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Express: plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - American Express accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice Dow Jones mardi matin à Wall Street, Deutsche Bank disant désormais voir un potentiel d'appréciation limité sur le titre.



En fin de matinée, l'action de l'émetteur de cartes de crédit lâche 2,6%, alors que le Dow perd 0,9%.



S'il dit considérer AmEx comme l'acteur le mieux positionné au sein du secteur et loue ses perspectives de croissance à long terme, le courtier estime que le potentiel d'expansion au niveau des multiples de valorisation est aujourd'hui faible.



Il ajoute que les prévisions établies par Wall Street lui semble 'bien calibrées' à l'heure actuelle et juge peu probable de prochaines révisions à la hausse des objectifs.



Enfin, Deutsche dit pronostiquer une légère décélération de la croissance de son activité au cours du premier trimestre.



'Nous avons l'impression que si sa performance s'avère moins bonne que prévu, cela va relancer les inquiétudes autour de ses prévisions, tout particulièrement au vu des niveaux de valorisation actuels', souligne-t-il.



Le broker dégrade en conséquence son conseil à 'conserver' contre 'acheter' précédemment avec un objectif de cours toutefois légèrement amélioré, de 220 à 221 dollars.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE -2.39%