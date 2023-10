Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express: nouveau bénéfice record au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - American Express a dépassé les attentes vendredi en publiant un chiffre d'affaires record pour le sixième trimestre d'affilée, à la faveur des dépenses toujours soutenues des détenteurs de ses cartes de crédit.



Le groupe américain de services financiers dit avoir dégagé un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, soit 3,30 dollars par action, contre 1,9 milliard de dollars, ou 2,47 dollars par titre, un an plus tôt.



Les analystes attendaient un BPA de l'ordre de trois dollars.



Dans un communique, AmEx souligne que les dépenses de ses membres ont grimpé de 3,7% sur le trimestre écoulé en données ajustées des effets de change.



Aux Etats-Unis, les dépenses ont bondi de 9% au troisième trimestre, dont une hausse particulièrement dynamique de 18% de la part des 'Millennials' et des consommateurs appartenant à la 'Génération Z'.



Sur la base de ces performances, l'émetteur de cartes de crédit se dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs annuels et bien positionné pour réaliser ses prévisions de plus long terme, sous réserve d'un environnement économique stable.



Suite à cette publication, le titre évoluait peu (+0,1%) en cotations avant-Bourse à Wall Street vendredi matin.





