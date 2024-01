American Express : les objectifs réservent une bonne surprise

(AOF) - L’émetteur de cartes de crédit American Express est attendu en hausse à la faveur d'objectifs annuels meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, la société a enregistré un bénéfice net en augmentation de 23% à 1,93 milliard de dollars, soit 2,62 dollars par action. Le bénéfice par action est ressorti en-dessous du consensus s’élevant à 2,64 dollars. Ses revenus ont progressé de 11% à 15,8 milliards de dollars. American Express a enregistré des provisions pour pertes sur prêts en progression de 40% à 1,437 milliard de dollars.

Cette année, la société prévoit toujours un bénéfice par action compris entre 12,65 et 13,15 dollars, à comparer avec un consensus de 12,41 dollars. Les revenus sont attendus en hausse de 9% à 11%.

