American Express: BPA trimestriel accru de 12%

(CercleFinance.com) - American Express publie au titre du deuxième trimestre 2023, un BPA en hausse de 12% à 2,89 dollars, pour des revenus en progression similaire à un record de près de 15,1 milliards, sur des dépenses de titulaires de cartes en augmentation de 8% hors effets de change.



'Nous avons constaté une forte demande continue pour nos produits haut de gamme', souligne notamment son PDG Stephen Squeri, qui pointe une croissance particulièrement rapide de la clientèle appartenant aux générations Y et Z.



Sur la base de ses performances sur les six premiers mois, le groupe de solutions de paiement confirme prévoir, pour l'ensemble de l'année 2023, une croissance du chiffre d'affaires entre 15 et 17%, ainsi qu'un BPA entre 11 et 11,40 dollars.





