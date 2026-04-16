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American Express a signé un accord pour l'acquisition d'Hypercard
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 15:53

American Express a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Hypercard (Hyper), une société spécialisée dans la gestion des dépenses par agents virtuels.

Cette acquisition renforce l'expertise et les capacités d'Amex en matière d'IA au sein de ses services aux entreprises.

Hyper a développé des agents d'IA natifs qui catégorisent et classent automatiquement les dépenses, les vérifient par rapport au budget et aux politiques en vigueur, et envoient des rappels pour les échéances de soumission.

L'équipe d'experts en IA d'Hyper aidera American Express à poursuivre le développement d'outils virtuels et de solutions basées sur l'IA permettant aux entreprises d'automatiser leurs processus et de simplifier leurs opérations.

La finalisation de l'acquisition est prévue au cours du deuxième trimestre 2026.

" Nos clients recherchent des solutions plus intelligentes et plus efficaces pour gérer leurs dépenses afin de se concentrer sur l'avenir de leur entreprise. L'IA a le potentiel de transformer en profondeur leurs méthodes de travail ", a déclaré Raymond Joabar, président du groupe Services commerciaux mondiaux chez American Express.

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