American Eagle revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles grâce à la demande des fêtes de fin d'année stimulée par le marketing

American Eagle Outfitters AEO.N a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles comparables mardi, misant sur une demande de vêtements et d'accessoires stimulée par le marketing pendant les fêtes de fin d'année, ce qui a fait grimper ses actions d'environ11 % après la clôture de la séance.

Les campagnes de marketing réussies, ainsi que l'accent mis sur les consommateurs à hauts revenus, ont aidé l'entreprise à lutter contre l'inflation et le ralentissement général de la vente au détail dû à la politique commerciale, qui a eu un impact sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs soucieux de leur budget.

La campagne de denim "Great Jeans" d'American Eagle avec l'actrice Sydney Sweeney, un partenariat avec la marque de vêtements Tru Kolors du joueur de la NFL Travis Kelce et des partenariats avec la joueuse de tennis Coco Gauff et l'actrice Jenna Ortega ont aidé la société à stimuler la demande à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

American Eagle prévoit désormais une augmentation à un chiffre de ses ventes comparables annuelles, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance à peu près stable.

La société s'attend également à ce que les ventes comparables du trimestre en cours augmentent de 8 à 9 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,2 %, selon les données compilées par LSEG.

Au troisième trimestre, les ventes comparables ont augmenté de 4 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,4 %.Le bénéfice ajusté par action de 53 cents a battu les estimations de 44 cents.

Les ventes comparables de son segment Aerie ont bondi de 11 %, tandis que les ventes comparables de la marque American Eagle, plus importante, ont légèrement augmenté de 1 %. Elles ont augmenté respectivement de 5 % et de 3 % au cours du même trimestre de l'année dernière.

"Les résultats indiquent clairement qu'il s'agit de deux marques", a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer, en faisant preuve de prudence quant à la dynamique sous-jacente de la marque, malgré les prévisions globalement optimistes.

"Aerie est le moteur de la dynamique grâce à sa gamme abordable de vêtements de détente, d'articles intimes et de vêtements de sport qui séduit les jeunes acheteurs soucieux de leur valeur et de leur style, mais la marque éponyme semble faire du sur-place malgré des dépenses agressives en matière de campagnes de marketing.""

La société s'attend à ce que les droits de douane s'élèvent à 50 millions de dollars au quatrième trimestre, alors que les prévisions précédentes se situaient entre 40 et 50 millions de dollars. Pour l'exercice 2025, elle prévoit un impact tarifaire d'environ 70 millions de dollars.