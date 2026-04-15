American Eagle progresse grâce à une deuxième campagne publicitaire mettant en scène l'actrice Sydney Sweeney

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15 avril - ** Les actions du distributeur de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N augmentent de 4 % à 18,50 $ avant le marché ** La société lance une deuxième campagne avec l'actrice Sydney Sweeney de "The White Lotus", intitulée "Syd for Short: American Eagle Jean Shorts" ** La publicité "Great Jeans" d'AEO avec Sydney Sweeney l'année dernière a suscité de nombreuses critiques sur les médias sociaux et a ensuite été au cœur d'une controverse qui a contribué à alimenter une forte hausse de ses actions

** AEO a gagné 77 % depuis le lancement de sa première campagne avec Sweeney en juillet 2025

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 32% depuis le début de l'année