American Eagle prévoit une croissance des ventes supérieure aux estimations grâce à la demande des jeunes acheteurs fortunés

American Eagle Outfitters AEO.N a annoncé mercredi des ventes annuelles supérieures aux estimations de Wall Street, soutenues par la demande de vêtements et d'accessoires de la part des acheteurs aisés, stimulée par le marketing.

Les efforts de marketing de la société et les lancements de nouveaux produits visant à attirer les acheteurs plus jeunes, de la génération Z, aux revenus plus élevés , l'ont aidée à compenser l'impact du ralentissement général de la vente au détail.

Parmi ses campagnes, citons "Give Great Jeans" pour les fêtes, avec l'actrice chevronnée Martha Stewart, et la publicité "Great Jeans" avec l'actrice d'"Euphoria" Sydney Sweeney , qui a même été saluée par le président américain Donald Trump.

La société, qui vend des produits allant des trenchs Dolman Premium pour femmes à 298 dollars aux accessoires tels que les chaussettes, les tongs et les boucles d'oreilles à environ 10 dollars, a battu son chiffre d'affaires trimestriel des fêtes de fin d'année grâce à la forte demande pour Aerie, sa marque de vêtements intimes et d'activités de loisir.

La marge brute du quatrième trimestre a chuté de 30 points de base, pénalisée par l'impact de 50 millions de dollars des droits de douane.

Le rival Abercrombie & Fitch ANF.N et le chausseur Steve Madden SHOO.N ont également signalé la pression exercée par les droits de douane en 2026, alors que les entreprises naviguent dans les incertitudes entourant les droits de douane.

Le bénéfice d'exploitation d'American Eagle a presque diminué de moitié en 2025 pour atteindre 226 millions de dollars, en partie en raison d'une charge de dépréciation de 102 millions de dollars liée à sa sortie de l'entreprise de logistique de commerce électronique Quiet Platforms, qu'elle a acquise en 2021, ainsi que des dépréciations de magasins et des charges de restructuration de l'entreprise.

"La performance d'AEO est un contrepoint utile au discours prudent des consommateurs que nous avons vu de la part d'autres détaillants cette semaine", a déclaré Michael Gunther, vice-président senior de la recherche et de l'intelligence de marché chez Consumer Edge.

"Les résultats, les commentaires et les perspectives suggèrent que le consommateur de vêtements pour jeunes adultes continue de dépenser, mais de plus en plus auprès de marques qui méritent son attention."

Le chiffre d'affaires net de 1,76 milliard de dollars pour le trimestre des fêtes de fin d'année est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,74 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 84 cents par action, dépassant les estimations de 72 cents par action.

La société s'attend à ce que les ventes comparables annuelles augmentent d'un pourcentage moyen à un chiffre, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,92 %.

Les actions d'American Eagle, qui ont augmenté de 58 % en 2025, sont restées pratiquement inchangées après la clôture des marchés.