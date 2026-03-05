American Eagle Outfitters chute en raison de la pression tarifaire sur les marges

5 mars - ** Les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N ont chuté de jusqu'à 13,36 % pour s'établir à 19,45 $

** L'action devrait connaître sa pire journée depuis le 3 avril, si les pertes se maintiennent

** La marge brute du quatrième trimestre a chuté de 30 points de base, pénalisée par un impact de 50 millions de dollars des droits d'importation

** La société s'attend à ce que les droits de douane aient un impact de 60 millions de dollars au premier semestre 2026

** « La marque AE, plus grande et plus mature, n'a pas encore bénéficié des mêmes avantages, malgré les efforts de marketing », selon BITG.

** « Le flux de bénéfices pour cette année est davantage pondéré sur la seconde moitié de l'année, ce qui accroît l'attention portée à cette période », a déclaré l'analyste de Jefferies, ajoutant que cela crée des actions « limitées à la fourchette » tant que de nouvelles opportunités de bénéfices sous-jacents n'émergeront pas.

** 13 analystes considèrent l'action comme "à conserver" en moyenne; la prévision médiane est de 25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, AEO a baissé de ~15% cette année