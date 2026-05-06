American Bitcoin, soutenue par les frères Trump, réduit ses pertes grâce à la hausse de ses revenus miniers

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American Bitcoin ABTC.O , soutenue par deux des fils du président américain Donald Trump, a annoncé mercredi une réduction de ses pertes au premier trimestre, grâce à la hausse de ses revenus miniers.

La société basée à Miami, en Floride, dont l'activité dépend fortement du cours du Bitcoin, s'est appuyée sur l'amélioration de l'efficacité minière de ses sites pour compenser la baisse des cours dans un marché des cryptomonnaies baissier.

Voici quelques détails tirés du communiqué de résultats:

* La réserve stratégique d'American Bitcoin a atteint plus de 7.000 bitcoins au 31 mars, contre 5.401 à la fin de 2025.

* Malgré le ralentissement des marchés des cryptomonnaies, la société a miné 817 bitcoins au cours des trois premiers mois de 2026, enregistrant ainsi sa production trimestrielle la plus élevée jamais atteinte. Elle a également acquis 803 bitcoins par le biais d'achats stratégiques au cours du trimestre.

* Le Bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, a chuté de 7 % depuis le début de l'année.

* “À l'avenir, nous continuerons à déployer des capacités supplémentaires lorsque les rendements attendus le justifieront et nous nous concentrerons sur la constitution de notre réserve de bitcoins tout en préservant la flexibilité de notre bilan”, a déclaré le directeur général Mike Ho.

* La perte nette s'est élevée à 81,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 100,6 millions de dollars un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires a bondi à 62,1 millions de dollars au cours du trimestre, contre 12,3 millions de dollars un an plus tôt, grâce à l'amélioration de l'efficacité minière sur les sites de Medicine Hat et Salt Creek de la société.