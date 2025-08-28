American Bitcoin, soutenu par les fils de Trump, veut commencer à être négocié en septembre

"American Bitcoin" le mineur de bitcoin s soutenu par les deux fils du président américain Donald Trump, a convaincu les investisseurs cryptographiques et traditionnels de soutenir une fusion par actions qui permettra à l'entreprise de commencer bientôt à négocier sur le Nasdaq, a déclaré le plus grand investisseur de la société.

La fusion de la société non cotée avec Gryphon Digital Mining GRYP.O devrait être finalisée sous peu, et l'objectif est de commencer à négocier début septembre, selon Asher Genoot, le directeur général de Hut 8 HUT.O , qui détient 80 % du bitcoin américain.

Les actionnaires d'ancrage de la cotation ont déjà été finalisés, a-t-il ajouté.

Le cofondateur de la société, Eric Trump, son frère Donald Trump Jr et Hut 8 HUT.O , détiendront ensemble 98 % de la nouvelle entité, qui conservera le nom American Bitcoin et sera cotée sous le code ABTC.

"Au lieu d'entrer en bourse directement via une introduction en bourse, nous avons pensé qu'il y avait beaucoup plus d'avantages pour le financement si nous avions une société existante qui avait déjà accès à différents financements également", a déclaré Genoot à Reuters lors d'une interview à la conférence Crypto Asia à Hong Kong.

Eric Trump est également à Hong Kong et se rendra à Tokyo ce week-end pour un événement organisé par Metaplanet, une société japonaise de trésorerie en bitcoins, a déclaré Genoot.

American Bitcoin est à la recherche d'actifs cryptographiques à acheter à Hong Kong et au Japon pour développer ses activités mondiales, a rapporté le Financial Times il y a deux semaines.

Genoot a déclaré qu'American Bitcoin pourrait prendre des participations dans des entreprises en dehors des États-Unis pour permettre aux gens d'accéder à des actifs bitcoins cotés en bourse, comme certains investisseurs ont été empêchés d'acheter des actions cotées au Nasdaq.

"Pour l'instant, il est très tôt. Nous n'avons donc pris aucun engagement", a-t-il déclaré.

Hut 8 était également une société de minage de cryptomonnaies, mais s'est tournée vers les infrastructures énergétiques et les centres de données après avoir lancé American Bitcoin avec les fils Trump, a-t-il ajouté.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Summer Zhen