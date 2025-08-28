 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
American Bitcoin, soutenu par les fils de Trump, veut commencer à être négocié en septembre
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 08:29

"American Bitcoin" le mineur de bitcoin s soutenu par les deux fils du président américain Donald Trump, a convaincu les investisseurs cryptographiques et traditionnels de soutenir une fusion par actions qui permettra à l'entreprise de commencer bientôt à négocier sur le Nasdaq, a déclaré le plus grand investisseur de la société.

La fusion de la société non cotée avec Gryphon Digital Mining GRYP.O devrait être finalisée sous peu, et l'objectif est de commencer à négocier début septembre, selon Asher Genoot, le directeur général de Hut 8 HUT.O , qui détient 80 % du bitcoin américain.

Les actionnaires d'ancrage de la cotation ont déjà été finalisés, a-t-il ajouté.

Le cofondateur de la société, Eric Trump, son frère Donald Trump Jr et Hut 8 HUT.O , détiendront ensemble 98 % de la nouvelle entité, qui conservera le nom American Bitcoin et sera cotée sous le code ABTC.

"Au lieu d'entrer en bourse directement via une introduction en bourse, nous avons pensé qu'il y avait beaucoup plus d'avantages pour le financement si nous avions une société existante qui avait déjà accès à différents financements également", a déclaré Genoot à Reuters lors d'une interview à la conférence Crypto Asia à Hong Kong.

Eric Trump est également à Hong Kong et se rendra à Tokyo ce week-end pour un événement organisé par Metaplanet, une société japonaise de trésorerie en bitcoins, a déclaré Genoot.

American Bitcoin est à la recherche d'actifs cryptographiques à acheter à Hong Kong et au Japon pour développer ses activités mondiales, a rapporté le Financial Times il y a deux semaines.

Genoot a déclaré qu'American Bitcoin pourrait prendre des participations dans des entreprises en dehors des États-Unis pour permettre aux gens d'accéder à des actifs bitcoins cotés en bourse, comme certains investisseurs ont été empêchés d'acheter des actions cotées au Nasdaq.

"Pour l'instant, il est très tôt. Nous n'avons donc pris aucun engagement", a-t-il déclaré.

Hut 8 était également une société de minage de cryptomonnaies, mais s'est tournée vers les infrastructures énergétiques et les centres de données après avoir lancé American Bitcoin avec les fils Trump, a-t-il ajouté.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Summer Zhen

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
113 254,0493 USD CryptoCompare +1,65%
GRYPHON DIG
1,2100 USD NASDAQ -2,42%
HUT 8
26,3500 USD NASDAQ +1,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

