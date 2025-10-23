American Airlines revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025, les réductions de capacité favorisant les tarifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats et compare avec les estimations tout au long de l'article)

American Airlines AAL.O a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 jeudi, signalant que les réductions de capacité à l'échelle du secteur après un effondrement de la demande au début de l'année ont commencé à produire des gains de prix.

Les actions du transporteur ont augmenté de près de 4 % dans les échanges de pré-marché.

Un ralentissement des voyages intérieurs au début de l'année, dû à l'incertitude économique découlant des tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump, a mis les compagnies aériennes dans l'embarras et les a poussées à réduire les tarifs pour remplir les sièges.

Depuis lors, les principaux transporteurs ont réduit leur capacité afin de rétablir leur pouvoir de tarification et de préserver leurs marges.

Le transporteur basé à Fort Worth, au Texas, a déclaré que les recettes unitaires, un indicateur clé de sa capacité à facturer davantage pour les sièges offerts, se sont améliorées séquentiellement tout au long du trimestre, le mois de septembre marquant un retour à une croissance positive.

Les transporteurs ont également indiqué une amélioration de la demande de voyages intérieurs, les Américains faisant preuve de résilience face à l'incertitude économique.

American Airlines prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 65 cents et 95 cents, ce qui représente un changement radical par rapport à ses prévisions de juillet, qui tablaient sur une perte de 20 cents à un bénéfice de 80 cents.

Les services haut de gamme à forte marge sont restés solides, les voyageurs aisés continuant à payer un supplément pour un voyage plus confortable. Après la pandémie, les compagnies aériennes misent de plus en plus sur les services haut de gamme.

"La croissance du chiffre d'affaires unitaire des services haut de gamme d'une année sur l'autre continue de dépasser celle de la cabine principale", a déclaré American jeudi.

Pour le trimestre allant jusqu'à septembre, le transporteur américain a déclaré une perte par action ajustée de 17 cents, alors que les analystes estimaient en moyenne que la perte serait de 28 cents, selon les données compilées par LSEG.

Mercredi, Southwest a annoncé un bénéfice surprise , aidé par une amélioration des réservations de voyage.

Les recettes d'exploitation totales d'American ont légèrement augmenté pour atteindre environ 13,69 milliards de dollars, dépassant les attentes de 13,63 milliards de dollars.