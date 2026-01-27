American Airlines prévoit un bénéfice supérieur à ses estimations pour 2026 grâce à la demande de produits haut de gamme

American Airlines AAL.O a prévu pour 2026 un bénéfice supérieur aux attentes des analystes mardi, porté par une reprise des voyages d'affaires et une forte demande pour les services haut de gamme à forte marge.

Le transporteur a déclaré que ses perspectives reflètent une estimation préliminaire de l'impact de la tempête hivernale en cours qui a balayé une grande partie des États-Unis. En raison de la tempête, les compagnies aériennes ont été contraintes d'annuler des milliers de vols lundi.

American prévoit un impact de 150 à 200 millions de dollars pour le trimestre en cours en raison de la tempête.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

Les voyageurs à faible revenu subissant la pression de budgets plus serrés dans un contexte macroéconomique difficile, les compagnies aériennes se tournent de plus en plus vers des clients aisés prêts à payer le prix fort pour des offres haut de gamme à forte marge.

L'évolution post-pandémique du comportement des consommateurs a amené les compagnies aériennes à miser davantage sur les services haut de gamme.

American Airlines a intensifié ses surclassements pour rattraper ses rivales Delta Air Lines et United Airlines et s'approprier une plus grande part de la demande croissante de voyages haut de gamme.

Les voyages d'affaires, quant à eux, ont également progressé.

American prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 1,70 et 2,70 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,97 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu d'exploitation total de la compagnie aérienne au quatrième trimestre a augmenté de 2,5 % pour atteindre environ 14 milliards de dollars.