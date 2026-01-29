 Aller au contenu principal
American Airlines prévoit de rétablir des vols directs quotidiens entre les Etats-Unis et le Venezuela
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:26

La compagnie aérienne états-unienne se dit prête à reprendre ses liaisons vers le Venezuela, sous réserve des autorisations gouvernementales et d'évaluations de sécurité, mettant fin à une suspension en vigueur depuis 2019.

American Airlines annonce son intention de redevenir la première compagnie à reconnecter le Venezuela aux Etats-Unis avec des vols directs quotidiens, sous réserve de l'approbation des autorités et des conditions de sécurité.

Le transporteur précise travailler étroitement avec les agences fédérales, les parties prenantes, les syndicats et ses équipes pour préparer une reprise des opérations en toute sécurité.

Cette relance vise à faciliter les déplacements à des fins professionnelles, touristiques et humanitaires entre les deux pays.

Présente au Venezuela depuis 1987, la compagnie rappelle avoir été le principal transporteur américain dans le pays avant la suspension de ses vols en 2019.

"Nous sommes prêts à renouveler cette relation historique", assure Nat Pieper, directeur commercial d'American Airlines, soulignant l'importance des liens familiaux et économiques entre les deux pays.

Le groupe indique que des informations complémentaires sur le calendrier et les modalités de reprise seront communiquées au cours des prochains mois.

