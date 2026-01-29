American Airlines prévoit de rétablir des vols directs quotidiens entre les Etats-Unis et le Venezuela
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:26
American Airlines annonce son intention de redevenir la première compagnie à reconnecter le Venezuela aux Etats-Unis avec des vols directs quotidiens, sous réserve de l'approbation des autorités et des conditions de sécurité.
Le transporteur précise travailler étroitement avec les agences fédérales, les parties prenantes, les syndicats et ses équipes pour préparer une reprise des opérations en toute sécurité.
Cette relance vise à faciliter les déplacements à des fins professionnelles, touristiques et humanitaires entre les deux pays.
Présente au Venezuela depuis 1987, la compagnie rappelle avoir été le principal transporteur américain dans le pays avant la suspension de ses vols en 2019.
"Nous sommes prêts à renouveler cette relation historique", assure Nat Pieper, directeur commercial d'American Airlines, soulignant l'importance des liens familiaux et économiques entre les deux pays.
Le groupe indique que des informations complémentaires sur le calendrier et les modalités de reprise seront communiquées au cours des prochains mois.
Valeurs associées
|13,3350 USD
|NASDAQ
|-0,78%
A lire aussi
-
Après la révélation d'un contrat passé avec la police américaine de l'immigration (ICE), les appels à la responsabilité et à la transparence se multiplient à l'égard du groupe français d'informatique Capgemini , qui assure que ce contrat n'est pas "en cours d'exécution". ... Lire la suite
-
L'envoyé spécial de Donald Trump à Minneapolis a promis jeudi de "bientôt" réduire les effectifs de la police de l'immigration déployés dans la ville, tout en répétant la volonté du président américain d'y poursuivre les opérations anti-immigration. Tom Homan, ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis se sont rapprochés jeudi d'une paralysie partielle de l'administration fédérale après l'échec au Sénat d'un texte budgétaire, en raison de l'opposition des démocrates qui demandent un encadrement plus strict de la police de l'immigration. Le financement ... Lire la suite
-
Les actions américaines du secteur des logiciels s'effondrent en raison des craintes de perturbation liées à l'IA
Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi après que les perspectives décevantes de SAP en matière d'informatique dématérialisée et la chute de ServiceNow après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer