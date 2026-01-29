 Aller au contenu principal
American Airlines prépare son retour au Venezuela, une première depuis 2019
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 19:43

American Airlines a annoncé son intention de rétablir des vols directs entre les États-Unis et le Venezuela, mettant fin à une interruption de service qui durait depuis 2019. Si elle aboutit, cette initiative ferait d'American la première compagnie aérienne américaine à revenir dans le pays, après des années de suspension de liaisons dues à des préoccupations liées à la sécurité et à l'instabilité politique.

La compagnie a précisé qu'elle travaille en coordination avec les autorités fédérales américaines pour obtenir les autorisations nécessaires et procéder aux évaluations de sécurité. American Airlines avait suspendu ses vols vers le Venezuela en mars 2019, suivant une recommandation de son syndicat de pilotes, sur fond d'alerte du département d'État incitant les citoyens américains à quitter le pays.

Ce projet de reprise survient dans un contexte géopolitique particulier, quelques semaines après la capture du président vénézuélien par les autorités américaines, un événement susceptible de rebattre les cartes diplomatiques et commerciales entre les deux pays.

Venezuela

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,3850 USD NASDAQ -0,41%
