American Airlines prépare son retour au Venezuela, une première depuis 2019
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 19:43
La compagnie a précisé qu'elle travaille en coordination avec les autorités fédérales américaines pour obtenir les autorisations nécessaires et procéder aux évaluations de sécurité. American Airlines avait suspendu ses vols vers le Venezuela en mars 2019, suivant une recommandation de son syndicat de pilotes, sur fond d'alerte du département d'État incitant les citoyens américains à quitter le pays.
Ce projet de reprise survient dans un contexte géopolitique particulier, quelques semaines après la capture du président vénézuélien par les autorités américaines, un événement susceptible de rebattre les cartes diplomatiques et commerciales entre les deux pays.
Valeurs associées
|13,3850 USD
|NASDAQ
|-0,41%
