American Airlines plonge à Wall Street, ses résultats grevés par son échec stratégique

La compagnie aérienne American Airlines a réitéré jeudi le constat d'échec d'une stratégie commerciale qui plombe ses performances depuis quelques mois, ayant entraîné le départ du directeur commercial en juin, et a dévoilé des prévisions décevantes qui faisaient plonger son titre à Wall Street.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de la compagnie chutait de plus de 7,3%.

La déception des marchés découlait des prévisions de bénéfice par action hors éléments exceptionnels, donnée qu'ils privilégient, pour l'ensemble de l'exercice: entre 70 cents et 1,30 dollar. Le consensus de Factset attendait 1,75 dollar.

"American a engagé une action énergique pour améliorer la performance des résultats cependant, la précédente stratégie de vente et de distribution du groupe va continuer à affecter ses performances financières et ses résultats tout au long du reste de l'année", a prévenu le groupe dans un communiqué.

Concernant le troisième trimestre, il s'attend à ce que le bénéfice net par action à données comparables soit finalement "à l'équilibre".

Fin mai, le groupe de Fort Worth (Texas) avait nettement réduit ses perspectives pour celui du second trimestre, l'anticipant entre 1 et 1,15 dollar (1,15 dollar à 1,45 dollar auparavant).

Il ressort en fin de compte à 1,09 dollar, contre 1,92 dollar un an plus tôt. Le consensus attendait 1,06 dollar.

American avait également abaissé ses perspectives de chiffre d'affaires, prévoyant une fonte de 5% à 6% sur un an. Il a atteint 14,33 milliards — un record trimestriel —, soit une hausse de 2% et conforme au consensus.

Le bénéfice net, à 717 millions de dollars (-46,4% sur un an), est en revanche inférieur aux 758 millions attendus.

"American dispose d'une flotte, d'un réseau et de produits conçus pour produire des résultats mais, au cours du deuxième trimestre, nous n'avons pas réalisé les performances de nos objectifs initiaux à cause de notre précédente stratégie de vente et de distribution et d'un déséquilibre dans l'offre et la demande au niveau national", a commenté Robert Isom, patron du groupe, cité dans le communiqué.

Cette stratégie mise en place après la pandémie a eu pour conséquence de faire perdre à la compagnie la clientèle de voyages d'affaires en prenant plusieurs initiatives à contre-courant comme pousser les réservations directes sur son site plutôt que par des agences que les entreprises avaient l'habitude d'utiliser.

Cet échec a notamment provoqué le départ du directeur commercial Vasu Raja, à ce poste depuis 2022 après une carrière de deux décennies dans la compagnie.