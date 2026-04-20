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American Airlines ne veut pas d'une fusion avec United Airlines
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 09:29

Scott Kirby, le dirigeant de United Airlines, avait laissé entendre fin février, au cours d'un entretien avec Donald Trump, qu'il pourrait être séduit par un rapprochement avec American Airlines. Cette dernière lui a répondu ce weekend en faisant savoir qu'elle n'était pas intéressée.

L'éventuel rapprochement entre les deux compagnies n'est pas du goût d'American Airlines. La compagnie a fait savoir au cours du weekend qu'elle n'était "ni engagée ni intéressée par des discussions concernant une fusion avec United Airlines".

"Bien que des changements sur le marché aérien dans son ensemble puissent s'avérer nécessaires, un rapprochement avec United serait préjudiciable à la concurrence et aux consommateurs, et donc incompatible avec notre compréhension de la philosophie de l'administration à l'égard du secteur et des principes du droit de la concurrence", ajoute American Airlines. La compagnie se dit par ailleurs concentrée sur la mise en oeuvre de ses objectifs stratégiques et sur son positionnement pour assurer sa pérennité.

Le titre Americain Airlines affiche un repli de 16,6% depuis le début de l'année, dans un contexte de hausse du prix du kérosène. United Airlines recule quant à elle de 9% sur la même période.

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1 commentaire

  • 09:46

    Trop de compagnies aériennes aux USA...

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