American Airlines, la perte nette trimestrielle s'aggrave

(AOF) - Le groupe de transport aérien American Airlines a creusé sa perte nette au premier trimestre. Cette dernière est passée de 312 à 473 millions de dollars, soit une perte par action qui s’est aggravée de 48 à 72 cents par titre. De son côté, le chiffre d’affaires a légèrement augmenté de 0,7 %, à 12,6 milliards de dollars, soutenu par l’international (+2,9 %) malgré une baisse des capacités de 0,8 %.

L'activité a été globalement affectée par les incertitudes économiques qui ont pesé sur la demande intérieure de loisirs et par le tragique accident du vol 5342 d'American Eagle, une filiale d'American Airlines, à Washington.

Pour le deuxième trimestre, le groupe table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 0,50 et 1 dollar par titre, et a, pour l'instant, retiré ses prévisions pour l'année entière. Précédemment, il visait un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 et 2,70 dollars.

