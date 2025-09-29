 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
American Airlines et Porter Airlines signent un accord commercial pour les liaisons USA-Canada
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 17:10

American Airlines annonce un partenariat de partage de code avec Porter Airlines afin de renforcer les liaisons entre les États-Unis et le Canada. Dès aujourd'hui, les voyageurs peuvent réserver des vols éligibles sur les plateformes des deux compagnies. L'accord prévoit une extension progressive à davantage de destinations et d'avantages fidélité.

Concrètement, dans le transport aérien, le partage de codes (dit 'codeshare') est un accord commercial entre deux compagnies : une compagnie opère le vol avec son avion et son équipage tandis que l'autre peut vendre ce même vol sous son propre numéro de vol et dans son propre système de réservation.

American Airlines précise que les membres de son programme de fidélité AAdvantage pourront cumuler des miles et des Loyalty Points sur les vols Porter commercialisés sous code American. De son côté, Porter apposera son code sur des vols américains et vers l'Amérique latine, via les hubs de Charlotte, Chicago, Dallas et Philadelphie.

Anmol Bhargava, vice-président alliances d'American Airlines, souligne que ce partenariat 'place les clients au premier plan' en facilitant les voyages transfrontaliers.
De nombreuses villes canadiennes (Toronto, Ottawa, Halifax, Vancouver, Calgary, etc.) et américaines (Dallas, Chicago, Charlotte, Philadelphie, entre autres) sont d'ores et déjà concernées, d'autres devant suivre dans les prochaines semaines.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,2977 USD NASDAQ -0,11%
