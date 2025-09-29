American Airlines et Porter Airlines signent un accord commercial pour les liaisons USA-Canada
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 17:10
Concrètement, dans le transport aérien, le partage de codes (dit 'codeshare') est un accord commercial entre deux compagnies : une compagnie opère le vol avec son avion et son équipage tandis que l'autre peut vendre ce même vol sous son propre numéro de vol et dans son propre système de réservation.
American Airlines précise que les membres de son programme de fidélité AAdvantage pourront cumuler des miles et des Loyalty Points sur les vols Porter commercialisés sous code American. De son côté, Porter apposera son code sur des vols américains et vers l'Amérique latine, via les hubs de Charlotte, Chicago, Dallas et Philadelphie.
Anmol Bhargava, vice-président alliances d'American Airlines, souligne que ce partenariat 'place les clients au premier plan' en facilitant les voyages transfrontaliers.
De nombreuses villes canadiennes (Toronto, Ottawa, Halifax, Vancouver, Calgary, etc.) et américaines (Dallas, Chicago, Charlotte, Philadelphie, entre autres) sont d'ores et déjà concernées, d'autres devant suivre dans les prochaines semaines.
