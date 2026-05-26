American Airlines équipera plus de 500 avions à fuselage étroit du Wi-Fi Starlink à partir de 2027

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American Airlines AAL.O a annoncé mardi qu'elle équiperait plus de 500 de ses avions à fuselage étroit du Wi-Fi en vol Starlink pour les liaisons intérieures et internationales court-courriers, à compter du premier trimestre 2027.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Face à l'explosion de la demande pour les voyages haut de gamme depuis la pandémie de COVID, les compagnies aériennes du monde entier se sont empressées d'équiper leur flotte d'un accès Internet en vol plus rapide et plus fiable afin de conquérir de nouveaux clients.

American propose actuellement le Wi-Fi gratuit à tous les clients inscrits à son programme de fidélité sur la quasi-totalité de ses vols, en partenariat avec AT&T T.N .

Fin mars, la compagnie disposait d'une flotte principale de 1.022 appareils, dont 885 avions à fuselage étroit.

Starlink est devenu un moteur de revenus essentiel pour sa société mère SpaceX SPCX.O , qui s'apprête à entrer en Bourse, l'unité de haut débit par satellite étant la seule activité rentable en 2025 au sein de la société détenue par Elon Musk.

Le plus grand opérateur de satellites au monde a conclu des accords avec plusieurs compagnies aériennes américaines au cours des dernières années, notamment Southwest LUV.N , United

UAL.O et Alaska Airlines ALK.N . Il compte également parmi ses clients des transporteurs long-courriers tels que Singapore Airlines SIAL.SI et Emirates, basée à Dubaï.