American Airlines demande des avis dans le cadre de la procédure de faillite de Spirit
information fournie par Reuters 07/12/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les partenariats avec les compagnies aériennes américaines dans les paragraphes 7 à 9) par Doyinsola Oladipo

American Airlines AAL.O a déposé un avis de comparution dans le cadre de la procédure de faillite de Spirit Aviation FLYYQ.PK et a demandé à recevoir tous les avis et documents signifiés à l'avenir, selon un document déposé au tribunal.

En août, Spirit a déposé son bilan pour la deuxième fois, confrontée à une diminution de ses réserves de trésorerie et à des pertes croissantes. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle explorait toutes les possibilités dans le cadre de ses efforts de restructuration , y compris une fusion ou une vente de la société.

Dans une demande déposée le 5 décembre auprès du district sud de New York, American Airlines a demandé à recevoir toutes les notifications, y compris les rapports d'exploitation, les plans de réorganisation et les états de liquidation.

Spirit et American n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Spirit a déclaré précédemment qu'elle envisageait toutes les options pour l'avenir de la compagnie aérienne.

"L'issue qui maximise la valeur peut être une fusion ou une vente de la compagnie; Spirit travaille activement à explorer toutes les opportunités potentielles. La compagnie est activement engagée dans des discussions avec un certain nombre de contreparties intéressées", a déclaré Spirit dans un document déposé auprès de la SEC en octobre.

Au début de l'année, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande d'American visant à renverser une décision judiciaire selon laquelle le partenariat avec JetBlue Airways JBLU.O dans le nord-est des États-Unis ( ), lequel a été mis au rebut,violait la loi fédérale de la concurrence .

JetBlue s'est depuis associé à United Airlines UAL.O dans le cadre d'un partenariat qui permet aux voyageurs de réserver des vols sur les sites web des deux transporteurs.

En juin, Spirit Airlines a demandé à l'organisme américain des transports de rejeter la collaboration entre United et JetBlue, estimant qu'elle était anticoncurrentielle et qu'elle inciterait d'autres grands transporteurs à conclure des accords similaires.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

