American Airlines demande des avis dans le cadre de la procédure de faillite de Spirit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les partenariats avec les compagnies aériennes américaines dans les paragraphes 7 à 9) par Doyinsola Oladipo

American Airlines AAL.O a déposé un avis de comparution dans le cadre de la procédure de faillite de Spirit Aviation FLYYQ.PK et a demandé à recevoir tous les avis et documents signifiés à l'avenir, selon un document déposé au tribunal.

En août, Spirit a déposé son bilan pour la deuxième fois, confrontée à une diminution de ses réserves de trésorerie et à des pertes croissantes. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle explorait toutes les possibilités dans le cadre de ses efforts de restructuration , y compris une fusion ou une vente de la société.

Dans une demande déposée le 5 décembre auprès du district sud de New York, American Airlines a demandé à recevoir toutes les notifications, y compris les rapports d'exploitation, les plans de réorganisation et les états de liquidation.

Spirit et American n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Spirit a déclaré précédemment qu'elle envisageait toutes les options pour l'avenir de la compagnie aérienne.

"L'issue qui maximise la valeur peut être une fusion ou une vente de la compagnie; Spirit travaille activement à explorer toutes les opportunités potentielles. La compagnie est activement engagée dans des discussions avec un certain nombre de contreparties intéressées", a déclaré Spirit dans un document déposé auprès de la SEC en octobre.

Au début de l'année, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande d'American visant à renverser une décision judiciaire selon laquelle le partenariat avec JetBlue Airways JBLU.O dans le nord-est des États-Unis ( ), lequel a été mis au rebut,violait la loi fédérale de la concurrence .

JetBlue s'est depuis associé à United Airlines UAL.O dans le cadre d'un partenariat qui permet aux voyageurs de réserver des vols sur les sites web des deux transporteurs.

En juin, Spirit Airlines a demandé à l'organisme américain des transports de rejeter la collaboration entre United et JetBlue, estimant qu'elle était anticoncurrentielle et qu'elle inciterait d'autres grands transporteurs à conclure des accords similaires.