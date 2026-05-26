American Airlines choisit Starlink pour moderniser le Wi-Fi de sa flotte

La compagnie aérienne américaine va déployer la solution internet par satellite de SpaceX sur plus de 500 appareils à partir de 2027 afin d'améliorer l'expérience passagers.

American Airlines annonce l'installation du service Starlink, développé par SpaceX, sur plus de 500 avions monocouloirs à compter du premier trimestre 2027. Le déploiement concernera notamment les Airbus A321XLR et A321neo de la flotte du groupe.

La technologie Starlink repose sur une constellation de satellites en orbite basse permettant de fournir un accès internet haut débit à faible latence. Selon American Airlines, le service permettra le streaming, les jeux en ligne, les outils collaboratifs en temps réel et une connectivité continue pendant le vol.

Heather Garboden, directrice de l'expérience client d'American Airlines, souligne que ce partenariat vise à offrir une expérience Wi-Fi "équivalente à celle disponible à domicile" sur les vols domestiques et internationaux court-courriers.

Jason Fritch, vice-président des ventes entreprises de Starlink chez SpaceX, indique de son côté que la solution permettra aux passagers et aux équipages de bénéficier d'une connexion "rapide et fiable" tout au long du trajet.

Le titre progresse de près de 6% à Wall Street.