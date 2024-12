American Airlines: anticipe 12,7M de passagers cet hiver information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - American Airlines annonce que près de 12,7 millions de passagers devraient voyager sur ses plus de 118 000 vols au cours de la période hivernale 2024.



Après des performances jugées 'exemplaires' à Thanksgiving, notamment des départs à l'heure en tête du secteur, l'entreprise se prépare pour les fêtes.



David Seymour, directeur des opérations, a salué les efforts des équipes et confirmé la préparation hivernale complète, incluant le dégivrage des avions.



Pendant Thanksgiving, American Airlines a enregistré le plus faible nombre d'annulations de vols parmi ses concurrents, avec plusieurs jours sans aucune annulation de vols principaux ou régionaux.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS 303,32 USD NYSE +0,37%