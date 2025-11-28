 Aller au contenu principal
American Airlines annonce qu'un problème de logiciel chez Airbus affectera 340 appareils
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 20:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à des retards opérationnels en raison d'un changement majeur de logiciel sur un grand nombre d'Airbus AIR.PA A320, ajoutant que le problème concernait environ 340 appareils du transporteur.

Le transporteur a déclaré qu'il s'attendait à ce que la grande majorité des mises à jour soient terminées "aujourd'hui ou demain", et qu'il se concentrait "intensément" sur la limitation des annulations.

La société européenne Airbus a ordonné vendredi une modification immédiate du logiciel sur un grand nombre de ses avions à réaction de la famille A320, les plus vendus.

Un porte-parole de Wizz Air WIZZ.L a également confirmé vendredi que certains de ses appareils faisaient partie de ceux qui nécessitaient une mise à jour du logiciel d'Airbus.

Wizz a déclaré qu'elle avait programmé la maintenance nécessaire et que certains vols du week-end pourraient être affectés.

