Amende historique pour le gestionnaire d'actifs DWS, condamné pour écoblanchiment

La justice allemande a sanctionné le gestionnaire d'actifs DWS, filiale de Deutsche Bank, pour avoir menti sur sa politique d'investissements durables, l'une des amendes les plus importantes jamais imposées pour écoblanchiment dans cette affaire symbolique des dérives de la finance verte.

Mercredi, le parquet de Francfort a annoncé la condamnation d'un des plus grands gérants d'actifs mondiaux à une amende de 25 millions d'euros, pour des faits établis entre mi-2020 et fin 2023.

A l'issue d'une enquête, la justice a conclu que ses investissements étaient présentés comme plus durables qu'ils ne l'étaient en réalité.

Cette affaire entache un peu plus l'image de la finance durable, dont les acteurs sont régulièrement accusés d'écoblanchiment et de vouloir tromper les épargnants, malgré les règlementations européennes.

Selon le parquet de Francfort, DWS a fait une "publicité intensive pour des produits présentant certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)".

Mais certaines déclarations "ne correspondaient pas à la réalité", notamment lorsque DWS affirmait "être leader" dans l'ESG ou que "l'ESG fait partie intégrante de [son] ADN".

Cette attitude "offensive" constitue une infraction au code allemand des investissements.

Tout avait débuté aux Etats-Unis en 2021 avec le témoignage accablant d'une ancienne cadre, accusant DWS d'écoblanchiment dans le Wall Street Journal.

Le gendarme financier SEC, son homologue allemand BaFin et les procureurs fédéraux américains avaient alors mis le nez dans la politique de finance durable de l'établissement francfortois.

En mai 2022, les locaux de Deutsche Bank et de DWS avait été perquisitionnés et le patron de la filiale, Asoka Wöhrmann, avait démissionné peu après, remplacé par le dirigeant actuel Stefan Hoots.

Un an après, DWS était condamné aux États-Unis à payer 19 millions d'euros pour écoblanchiment entre 2018 et 2021.

- Marketing "exubérant" -

Le scandale avait provoqué des remous à l'international et semé le doute parmi les gestionnaires d'actifs.

Pour limiter les abus, l'Autorité européenne des marchés financiers Esma a aussi durci progressivement les critères pour les fonds se revendiquant durables.

Après des années de croissance fulgurante liées à une prise de conscience de la crise climatique, la finance durable est aujourd'hui en perte d'attractivité.

En Europe, premier marché de l'ESG, les capitaux investis ont été divisés par deux sur la même période par rapport à 2023.

Parallèlement, les énergies fossiles vivent un retour en grâce aux États-Unis sous l'impulsion de Donald Trump, hostile aux produits financiers durables.

Mercredi, DWS a lui assuré avoir changé sa politique en la matière depuis le scandale.

"Nous avons déjà reconnu publiquement que, par le passé, notre marketing était parfois exubérant", a-t-il ajouté.

Selon le gestionnaire d'actifs, l'amende n'aura pas d'impact sur ses résultats du premier trimestre 2025, dévoilés fin avril, car une provision a été faite.

L'amende "est un appel clair au réveil de toute la branche", a commenté l'organisation écologiste Greenpeace, "la tromperie des consommateurs n'est pas une broutille, mais une escroquerie".

Elle qualifie la sanction "d'amende la plus élevée jamais infligée en Allemagne pour des délits d'écoblanchiment".

En 2025, l'Esma veut encore restreindre l'octroi du label "ESG" et du mot "durable": un fond devrait présenter 80% d'investissements à but environnemental ou social et exclure toute entreprises ayant 1% de leur revenus lié au charbon, ou 10% au pétrole.

Mais dans le même temps, la Commission Européenne veut simplifier le Pacte vert et alléger les obligations liées aux droits humains et au climat pour les entreprises, dans la finance également.