AMD s'effondre, les prévisions moroses révélant des fissures dans le commerce de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte générale)

Les actions d'Advanced Micro Devices

AMD.O ont chuté de près de 7 % dans les échanges avant bourse mercredi, après que les prévisions de ventes trimestrielles médiocres du fabricant de puces aient ravivé les doutes des investisseurs quant à sa capacité à s'attaquer au géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia.

Le recul du fabricant de puces s'accompagne d'une vague de ventes généralisée des valeurs logicielles mondiales, liée aux craintes que l'IA ne remplace les logiciels et les outils connexes, à la suite de la publication d'un chatbot mis à jour par le développeur d'IA Anthropic.

Pour les fabricants de matériel tels que Nvidia et AMD, le risque demeure que les outils d'IA aient montré des gains de productivité limités dans le monde réel et que la patience des investisseurs à l'égard des dépenses croissantes des Big Tech en matière d'IA s'amenuise.

Nvidia a chuté de 0,6 % et Broadcom a glissé de 1,24 %. L 'iShares semiconductor ETF SOXX.O a plongé de 0,5 % dans les échanges de pré-marché.

Bien que les actions d'AMD aient doublé en 2025, dépassant l'indice des puces, les analystesont mis en garde contre le fait que ses gains en matière d'IA dépendent d'une base de clients étroite, alors que Nvidia courtise agressivement les partenaires de ses rivaux, y compris une poussée rapportée de 20 milliards de dollars liée à la startup de puces Groq.

AMD a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, soit un peu plus que les estimations des analystes (9,67 milliards de dollars). Ces prévisions restent toutefois inférieures aux 10,27 milliards de dollars du quatrième trimestre.

Ces perspectives décevantes interviennent malgré un coup de pouce tardif des ventes de puces d'intelligence artificielle destinées à la Chine et approuvées sous licence américaine, qui ont généré 390 millions de dollars. Sans ces ventes, le segment des centres de données d'AMD aurait manqué les estimations au quatrième trimestre.

"Dans un environnement aussi intense, les résultats globaux n'ont pas été beaucoup plus que 'conformes' sans le coup de pouce de la Chine", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, ajoutant que les chiffres de l'IA à court terme "ne sont pas vraiment en train de s'infléchir."

Lisa Su, directrice générale d'AMD, a déclaré que la demande de serveurs d'IA de nouvelle génération d'AMD, y compris les livraisons à OpenAI et à d'autres clients, devrait s'accélérer fortement au second semestre de l'année, ajoutant qu'une pénurie mondiale de puces mémoire n'entraverait pas la production.

La réaction des investisseurs à la performance d'AMD contrastait fortement avec le bond de plus de 10 % des actions de Super Micro Computer SMCI.O , après que l'entreprise a relevé ses prévisions de recettes annuelles , en indiquant que la demande de serveurs optimisés pour l'IA restait forte.

Les perspectives optimistes de Super Micro, partenaire clé des concepteurs de puces, notamment Nvidia et AMD, mettent en évidence la vigueur continue des dépenses d'infrastructure d'IA en aval, même si les investisseurs s'interrogent sur le rythme auquel les fabricants de puces peuvent convertir la demande en croissance des bénéfices à court terme.

AMD affiche un multiple cours/bénéfice prévisionnel plus élevé de 33,16, par rapport à SMCI qui se négocie à un niveau plus modeste de 10,81.