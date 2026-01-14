 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AMD s'associe à Tata Consultancy Services pour développer l'IA
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:30

AMD fait part d'une collaboration avec Tata Consultancy Services (TCS) pour "aider les entreprises à étendre l'adoption de l'IA des pilotes à la production, à moderniser leurs environnements et à construire des lieux de travail numériques sécurisés et performants".

Ils prévoient de codévelopper des solutions d'IA et d'IA générative en combinant l'expertise de TCS, ses capacités d'intégration de systèmes et son écosystème mondial d'innovation avec un portefeuille de produits de calcul haute performance et d'IA d'AMD.

Ensemble, les deux groupes aideront les entreprises à moderniser le cloud hybride et les environnements en périphérie, à déployer des solutions de travail alimentées par l'IA et à accélérer l'innovation sur des charges de travail cloud-to-edge.

"Grâce à notre collaboration avec TCS, nous aidons nos clients à traduire l'innovation en IA en nouvelles opportunités de croissance dans divers secteurs", commente Lisa Su, la PDG du fabricant américain de semiconducteurs.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
220,9700 USD NASDAQ +6,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Télé et streaming: les contenus du groupe M6 disponibles sur Prime Video
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.01.2026 11:36 

    Les chaînes du groupe M6 et les contenus de sa plateforme de streaming M6+ sont diffusés depuis mercredi sur Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon, en vertu d'un accord annoncé par les deux entreprises. Le groupe public France Télévisions avait ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )
    BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.01.2026 11:33 

    Le géant pétrolier britannique BP, en pleine révolution interne après être largement revenu sur une ambitieuse stratégie climatique, a prévenu mercredi que ses résultats seraient plombés par une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique. ... Lire la suite

  • Jean-François Faure, spécialiste des métaux précieux d'investissement. (crédit : DR)
    Pourquoi l’or reprend sa course aux records ?
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 14.01.2026 11:10 

    Dès le début de l'année 2026, le cours de l'or (mais aussi de l'argent) a battu des records absolus. Pourquoi un tel appétit pour l'or de la part des investisseurs ? Comment cet actif, qui ne produit aucun intérêt, dividendes ou loyers, peut-il autant séduire ? ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris touche un nouveau record en séance
    information fournie par AFP 14.01.2026 11:08 

    L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a touché un nouveau sommet historique en séance mercredi, de concert avec de nombreuses autres places européennes, porté par un vent d'enthousiasme sur les marchés après la publication de l'inflation américaine. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank