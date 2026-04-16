AMD : pulvérise la résistance des 267$, via un breakout haussier
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:40
Parti de 193$ le 30 mars, AMD explose de 41% en 12 séances (c'est un record historique de hausse): à condition d'échapper à un triple-top, le titre pourrait s'envoler -mécaniquement- vers 358$ : petit bémol, le PER instantané est de 57 et s'envolerait alors vers 75... mais ce marché sait-il encore ce qu'est une "limite absolue" de valorisation ?
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