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AMD : pulvérise la résistance des 267$, via un breakout haussier
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:40

AMD s'envole de 7% vers 276,5$ et pulvérise la résistance des 267$ (testée en intraday les 29 octobre et 23 janvier dernier), via un breakout haussier au-dessus de 258,1$.
Parti de 193$ le 30 mars, AMD explose de 41% en 12 séances (c'est un record historique de hausse): à condition d'échapper à un triple-top, le titre pourrait s'envoler -mécaniquement- vers 358$ : petit bémol, le PER instantané est de 57 et s'envolerait alors vers 75... mais ce marché sait-il encore ce qu'est une "limite absolue" de valorisation ?

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
278,2600 USD NASDAQ +7,80%
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