AMD : l'alternative la plus crédible à Nvidia sur l'IA

AMD (crédit photo : Adobe Stock / )

Ce n'est un secret pour personne: dans l'effort général de l'industrie des semi-conducteurs pour rattraper Nvidia sur le créneau de l'intelligence artificielle (IA), AMD est l'acteur qui a réalisé les plus grands progrès. Il restait à voir les commandes rentrer. C'est chose faite: les expéditions du groupe américain ont augmenté de 117% en 2023, ce qui lui a permis de voir sa part de marché sur le segment passer de 12% à 19% sur un an à l'échelle mondiale, selon Jon Peddie Research. La tendance devrait s'ac­croître, alors qu'il a lancé en décembre sespuces MI300X, offrant un meilleur rapport qualité-prix que le best-seller de Nvidia, la H100. DellTechnologies, Meta, Oracle et Microsoft – à destination d'OpenAI et de son agent conversationnel ChatGPT, notamment – font partie des premiers clients.

Nvidia monte ses tarifs

Alors que le quasi-monopole de Nvidia sur le créneau de l'IA lui donne tout le loisir d'augmenter ses tarifs à chaque génération de puces, celles fondées sur la nouvelle architecture Blackwell – attendues en fin d'année – ne devraient pas faire exception. Tous les acteurs du marché n'auront pas les moyens de s'offrir les puces graphiques dernier cri de Nvidia, dont le prix devrait être compris entre 30.000 et 40.000dollars l'unité, selon le président-directeur général, Jensen Huang (contre 25.000 et 30.000dollars pour la H100). En outre, certains usages ne nécessiteront simplement pas la puissance de calcul inégalée qu'elles offrent.

C'est là que le positionnement d'AMD peut faire mouche. Avec des tarifs plus abordables (environ 10.000 dollars pour la MI300X), le groupe pourrait grappiller des parts à son rival en faisant du prix un argument commercial. Wells Fargo dit ainsi voir des «perspectives positives en raison de l'augmentation attendue des ventes de la ligne de produits MI300X pour 2024-2025, qui devrait atteindre 7,1milliards de dollars contre une précédente estimation de 3,3milliards ».

Vivek Arya, analyste chez Bank of America Securities, dit pour sa part avoir confiance en la capacité d'AMD à «maintenir ses positions sur le marché des accélérateurs d'intelligence artificielle» et salue la «cohérence d'exécution très appréciable» de l'entreprise de Santa Clara (Californie). Et d'ajouter: «Bien que le groupe ait pris du retard dans le développement de [la couche] logicielle et de sa base de développeurs, nous nous attendons à ce qu'il exploite son architecture de puces pour passer au nœud de 3nanomètres sur les produits d'IA dès l'année2026.» De quoi égaler la finesse de gravure des puces Blackwell de Nvidia.

Acheter.Nous redevenons positifs sur AMD, qui devrait tirer profit des difficultés de Nvidia à répondre à la demande. La politique tarifaire du groupe pourrait aussi lui être favorable. Objectif:210dollars.