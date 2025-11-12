AMD entouré après ses objectifs à long terme
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 15:43
Pour les 3 à 5 prochaines années, il indique viser un taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires supérieur à 35%, une marge d'exploitation non GAAP de plus de 35% et un BPA non GAAP supérieur à 20 dollars.
Sur la base de son portefeuille de produits de pointe, le groupe prévoit des TCAC de plus de 60% pour son activité de centres de données et de plus de 10% pour ses activités 'embedded' et 'client & gaming'.
Alors qu'AMD étend son portefeuille de processeurs multigénérationnels AMD EPYC, il vise une part de marché de plus de 50% des revenus des processeurs pour serveurs. Dans le domaine de l'IA des data centers, il vise un TCAC de plus de 80% des revenus.
'Avec le plus large portefeuille de produits et l'approfondissement de nos partenariats stratégiques, AMD est particulièrement bien placé pour diriger la prochaine génération de calcul haute performance et d'IA', affirme sa PDG Lisa Su.
Valeurs associées
|261,0654 USD
|NASDAQ
|+9,91%
A lire aussi
-
La compagnie ferroviaire nationale polonaise PKP Intercity a commandé à Alstom 42 rames de trains interurbains qui seront fabriquées en Pologne, ainsi que 30 ans de maintenance, un contrat d'environ 1,6 milliard d'euros, a annoncé jeudi le groupe français. Le contrat ... Lire la suite
-
L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique, profitant de la fin imminente du blocage budgétaire aux Etats-Unis, qui doit être votée en soirée au Congrès américain. Le CAC 40 a dépassé son précédent sommet historique en ... Lire la suite
-
Records à Paris et en Europe, Wall Street en hausse: les Bourses saluent la fin annoncée du "shutdown"
Les marchés mondiaux saluaient mercredi, en alignant des records, la levée attendue du blocage budgétaire de plus de 40 jours aux Etats-Unis, dans l'attente d'un vote programmé au Congrès américain en fin de journée. A New York, le Dow Jones s'est élancé à l'ouverture, ... Lire la suite
-
Dans une salle de sport exclusivement féminine à Ryad, des femmes se déhanchent au rythme des percussions, heureuses de pratiquer la danse orientale à l'abri des regards et à l'insu de leur famille, tant cette discipline reste taboue dans le royaume conservateur. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer