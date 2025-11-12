AMD bondit après la présentation de ses objectifs lors de la journée des analystes

** Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O sont en hausse de près de 6 % à 251,38 dollars avant la mise sur le marché

** AMD prévoit un revenu annuel de 100 milliards de dollars pour les centres de données d'ici cinq ans

** Le marché des puces pour centres de données de l'entreprise devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030 - Lisa Su, directrice générale, lors d'une journée d'analystes

** AMD vise une croissance annuelle de 35 % pour l'ensemble de ses activités, et de 60 % pour le segment des centres de données sur une période de 3 à 5 ans

** Prévoit une augmentation du bénéfice par action à 20 $ au cours de la même période; les estimations de LSEG évaluent le bénéfice d'AMD en 2025 à 2,68 $ par action

** "Pas de nouveaux clients spectaculaires, et une exécution évidemment toujours nécessaire, mais AMD a les outils pour réussir sur le marché le plus important de la technologie", déclare TD Cowen

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, AMD a augmenté de près de 97 %, contre 46 % pour l'indice S&P 500 Semiconductors .SPLRCELCS