AMD au centre de tous les regards après son accord historique avec Meta
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 18:30
Dans un communiqué commun diffusé dans la matinée, les deux partenaires précisent que cet accord pluriannuel prévoit que la prochaine génération d'infrastructures d'intelligence artificielle de Meta sera alimentée à partir des accélérateurs graphiques (GPU) "Instinct" conçus par AMD.
Ces composants destinés à l'IA générative et au calcul de hautes performances (HPC) sont censés offrir une efficacité exceptionnelle pour l'entraînement de modèles d'IA massifs, l'inférence haute vitesse, ainsi que pour des charges de travail complexes telles que les simulations scientifiques, le traitement de données et la modélisation en matière de calcul.
Une collaboration à plusieurs facettes
En plus de la collaboration autour des GPU, AMD et Meta ont prévu d'étendre leur partenariat autour des processeurs CPU pour serveurs AMD EPYC, tout en poursuivant leur collaboration stratégique dans les systèmes sur silicium et les logiciels pour l'IA.
Une première livraison de matériel est prévue dès le second semestre 2026, avec la réception d'une gamme d'AMD Instinct intégrant l'architecture MI450 et de puces AMD EPYC de sixième génération (nom de code "Venice") intégrant le logiciel open source ROCm et dotées du design rack "Helios" présenté en octobre dernier, mis au point par AMD avec l'aide de Meta.
Des parts de marché qui pourraient bientôt dépasser les 10%
Sans surprise, toutes ces annonces étaient accueillies favorablement par les analystes, pour lesquels les deux groupes viennent de frapper un grand coup qui pourrait bien venir bousculer la hiérarchie sur le marché des puces.
"Avec 12 GW de puissance devant être installés entre les accord conclus avec OpenAI et aujourd'hui Meta, AMD se trouve en bonne position pour déployer au moins 4 GW de capacités par an d'ici à 2030", réagissent dans une note les équipes de New Street Research.
"Sur la base d'un prix allant de 20 à 25 milliards de dollars par GW, cela représente un chiffre d'affaires compris entre 80 et 100 milliards de dollars pour AMD", calcule le bureau d'études indépendant.
"Par rapport à notre estimation de marché totale (TAM) de 850 milliards de dollars pour les accélérateurs de centres de données à horizon 2030, cela signifie que ces deux clients représenteraient à eux deux entre 10% et 12% du marché rien que pour AMD", souligne New Street.
Les professionnels rappellent pourtant que Meta travaille depuis de longues années sur son propre accélérateur maison, le circuit intégré spécifique (ASIC) baptisé "MTIA", ce qui montre que l'hyperscaler cherche, en renforçant sa coopération avec AMD, à ne pas dépendre totalement de ses propres développements.
"Cette dynamique conforte notre thèse de longue date", renchérissent les analystes de New Street. "S'imposer avec une architecture propriétaire constitue un défi de taille dans lequel beaucoup sont appelés à échouer, ce qui ouvre une fenêtre d'opportunité majeure pour AMD".
Comme l'avaient déjà souligné les experts de SemiAnalysis dans leur infolettre de juin 2025, le groupe américain dispose d'une véritable gamme capable de rivaliser avec les solutions de Nvidia. Restait un défi de taille aux yeux des analystes financiers du secteur : élargir sa clientèle.
Un mécanisme de financement circulaire, où le client devient actionnaire
Preuve de la relation de confiance qui unit les deux groupes, AMD a émis au profit de Meta un "warrant", c'est-à-dire une option d'achat d'actions, susceptible de porter sur un volume maximal de 160 millions d'actions du groupe californien, structuré pour des acquisitions progressives à mesure que les jalons liés aux livraisons d'équipements seront atteints.
Aux niveaux de cours actuels, le "deal" représente une valeur potentielle de plus de 33 milliards de dollars.
"Cette structure sous forme de bons de souscription (warrants) rappelle celle qui a été scellé avec OpenAI: Meta reçoit des actions AMD au fur et à mesure que les étapes de déploiement sont franchies, ce qui constitue un excellent levier pour garantir une exécution totale du projet", explique New Street.
Tous les feux sont au vert pour AMD
Pour la petite histoire, le cabinet de recherche explique qu'il lui semble que Meta est en train de rejouer avec AMD le scénario gagnant que le réseau social avait écrit il y a dix ans avec l'équipementier de réseaux Arista : celui d'une alliance symbiotique avec un "challenger" sur une technologie ultra-stratégique.
"Tout cela semble extrêmement positif pour AMD", conclut-il.
Certains observateurs vont encore plus loin en évoquant maintenant la menace d'une "guerre des puces", qui serait marquée par l'émergence d'alternatives de plus en plus crédibles à Nvidia, voire par la fin du monopole exercé par le groupe de Jensen Huang, dont le titre grignotait 0,4% ce mardi à la veille d'une publication trimestrielle très attendue.
